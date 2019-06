Lake View Fishery: Jackson wins Fish O’Mania qualifier

Have your say

Regular Lake View angler Doug Jackson landed a coveted place in the Fish O’Mania grand final later this summer after winning a qualifier at the Holwell-based fishery last Wednesday.

Jackson caught 118lb 8oz from peg seven on stream to pip runner-up Dan Hull who caught top weight on canal with 108lb 14oz from peg nine.

He will take his place at the televised final, at Hayfield lakes, near Doncaster, on Saturday, July 13, alongside Melton angler Simon Skelton.

Latest results (top five):

Fish O’Mania qualifier: 1 Doug Jackson 118lb 8oz (stream peg 7), 2 Dan Hull 108lb 14oz (canal 9), 3 Kieran Marsden 105lb 12oz (river 1), 4 Richard Bonson 81lb 6oz (canal 13), 5 Steve Haywood 75lb 4oz (stream 3).

Middy MX Luggage Spring/Summer Series match 31: 1 Steve Haywood (Middy) 132lb 10oz (lagoon golden peg 23), 2 Dave Smith (LVS) 94lb 7oz (lagoon 10), 3 Paul Yarwood (Bennets) 71lb 6oz (lagoon 25), 4 Jeremy Hoare 68lb 10oz (lagoon 4), 5 John Baker (LVS) 65lb (serpent 9).

Sunday Open: 1 Steve Haywood (Middy) 104lb 9oz (canal peg 9), 2 Jimmy Fowkes (Dynamite/Matrix/Trentmen) 104lb 8oz (canal 6), 3 Ken Daws (LVS) 102lb 6oz (canal 30), 4 John Baker (LVS) 86lb 15oz (canal 15), 5 Brian Greenbury (Drennan) 83lb 4oz (canal 12).