Lake View Fishery: Beckhurst and Griffin egde into final

Mick Beckhurst and Joey Griffin were the latest to qualify for the Middy-Adrenaline Baits winter series final after a busy week at Lake View Fishery.

Beckhurst topped last Wednesday’s qualifier by just six pounds with 54lb 4oz, while second place was good enough for Griffin on Saturday as he finished behind the already-qualified Jason Sahall with 49lb 4oz.

Runners-up spot was enough for Joey Griffin to book his final place EMN-171114-110904002

Latest results (top five) –

Middy-Adrenaline Baits Winter Series (match 17): 1 Mick Beckhurst (Preci-Spark Sports) 54lb 4oz (canal peg 11), 2 Sean Huggins (Drennan/Dynamite Baits) 48lb 5oz (canal 15), 3 Brian Greenbury (Coopers Tackle) 47lb 4oz (canal 7), 4 Bob Greenbury (Drennan) 35lb 8oz (canal 5), 5 Doug Jackson (LVS) 32lb 8oz (canal 13).

Middy-Adrenaline Baits Winter Series (match 18): 1 Jason Sahall (LVS) 70lb 10oz (marina peg 3), 2 Joey Griffin 49lb 4oz (marina 21), 3 Doug Jackson 42lb 8oz (marina 14), 4= Steve Haywood (Middy) 37lb 12oz (marina 6), 4= Bob Dyer (Maver) 37lb 12oz (marina 9).

Dynamite Baits Sunday Open: 1 Steven Pretty (LVS) 69lb 13oz (marina peg 9), 2 Dave White (LVS) 46lb 4oz (marina 15), 3 Tony Blackwell (LVS) 46lb 1oz (marina 18), 4 Bronson Arme (Marukyu) 41lb 8oz (marina 5), 5 Steve Haywood (Middy) 35lb 5oz (marina 2).

Wednesday Vets match: 1 Dick Green 52lb 10oz (golden peg 10, marina), 2 Chris Shore 26lb 1oz (marina 12), 3 Roger Marlow 21lb oz (marina 14), 4 Roger Holmes 18lb 4oz (marina 4), 5 Roger Parnell 17lb 4oz (lagoon 21).

Saturday Vets match: 1 Pete Cliffe 39lb 2oz (river peg 1), 2 Roger Holmes 30lb 12oz (river 20), 3 Cliff Adcock 20lb 2oz (stream 20), 4 George Holland 17lb 8oz (stream 18), 5 Chris Shore 13lb 8oz (river 18).